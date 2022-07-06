درواز: أشكر رئيس الجمهورية على الدعم الذي قدمه لنجاح دورة وهران 2022

أبدى محافظ الألعاب المتوسطية. محمد عزيز درواز، رضاه لظروف احتضان دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران2022.

وصرح درواز لقناة النهار، على هامش الندوة الصحفية التقييمية في ختام الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية:

“أتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية على الدعم الذي قدمه لنجاح دورة الألعاب المتوسطية 2022.

وأضاف درواز:”أتقدم بالشكر كذلك للجنة المنظمة لطبعة الألعاب المتوسطية وهران 2022، واللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط”.

وأردف درواز:”دورة وهران 2022 كانت ناجحة على كل المقاييس وبشهادة الوفود المشاركة والإعلام العالمي الذي غطى هذه التظاهرة رغم الصعوبات التي واجهناها”.

كما أكد درواز:”نجاح هذه التظاهرة كان بالتنسيق الجيد بيننا وبين اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، ونجحنا رغم الصعوبات التي قد تعرفها أي منافسة من هذا الحجم”.