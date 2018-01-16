درواز :”اليد الجزائرية قادرة على التألق في الكان”

أكد أسطورة كرة اليد الجزائرية، عزيز درواز، بأن “الخضر” قادرون على العودة إلى الواجهة خلال الكان 2018 التي تنطلق اليوم.

وصرح الوزير والمُدرب السابق في تصريحات لتلفزيون “النهار”، على ضرورة بذل كل التضحيات الممكنة من أجل الحصول على نتيجة مُشرفة.

وقال :”كل شيء ممكن في كرة اليد، صحيح أن تشكيلتنا ستعرف بعض الغيابات، ولكن ذلك ينطبق أيضا على تونس وغيرها”.

وأضاف :”المهمة ستكون صعبة، خاصة وأن التسيير كان سيئا جدا والرقابة غائبة، ولكن الجزائر لديها تاريخ في اللعبة وستُدافع عليه”.

وحذر، درواز، أشبال المدرب، حيواني من إستصغار مُنتخبات إفريقيا السوداء مثل الغابون والكاميرون لأنهم تطوروا كثيرا ويملكون طموحا للتأهل للمونديال.