درواز: “تذاكر ألعاب البحر المتوسط ستطرح عبر الأنترنت”
بقلم كريم تيغرمت
أكد محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بوهران 2022، عزيز درواز، بأنه سيتم طرح تذاكر هذه الألعاب عبر الأنترنت.
وصرح درواز، في هذا الخصوص: “على الر اغبين في حضور هذه الألعاب، طلب التذاكر عبر الموقع الذي سيتم تخصيصه لذلك”.
كما أضاف: “نسعى لفتح المجال من أجل تمكن الأفراد، وحتى العائلات من الحصول على تذاكر حضور فعاليات هذه ألعاب المتوسطية”.
وتابع محمد عزيز درواز: “نعمل على توفير كل الظروف، لضمان تنظيم محكم في هذه الألعاب المتوسطية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/X3uf7