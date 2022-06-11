درواز: “تذاكر ألعاب البحر المتوسط ستطرح عبر الأنترنت”

أكد محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بوهران 2022، عزيز درواز، بأنه سيتم طرح تذاكر هذه الألعاب عبر الأنترنت.

وصرح درواز، في هذا الخصوص: “على الر اغبين في حضور هذه الألعاب، طلب التذاكر عبر الموقع الذي سيتم تخصيصه لذلك”.

كما أضاف: “نسعى لفتح المجال من أجل تمكن الأفراد، وحتى العائلات من الحصول على تذاكر حضور فعاليات هذه ألعاب المتوسطية”.

وتابع محمد عزيز درواز: “نعمل على توفير كل الظروف، لضمان تنظيم محكم في هذه الألعاب المتوسطية”.