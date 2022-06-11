درواز:” ديجي سنايك سيغيب عن حفل افتتاح الألعاب المتوسطية لكن..”

كشف محمد عزيز درواز، محافظ الألعاب المتوسطية وهران 2022، عن غياب الديجي العالمي ذو الأصول الجزائرية، ديجي سنايك عن حفل افتتاح الألعاب.

وصرح درواز في ندوة صحفية:” ديجي سنايك لن يكون حاضرا في الجزائر في الافتتاح و نحن في مفاوضات مع مناجيره لحضوره حفل الاختتام”.

وأضاف درواز:” ديجي سنايك سيكون مقبل على القيام بدورة فنية بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وكان قد سبق لديجي سنايك، أن أعلن عن حسابه على تويتر، أنه لم يتم الاتصال به من قبل الهيئات المسؤولة عن تنظيم دورة الألعاب المتوسطية لحضوره حفل الافتتاح.