درواز:” رئيس الجمهورية دعمنا وجاهزون من كل النواحي للألعاب المتوسطية”

كشف محمد عزيز درواز. محافظ الألعاب المتوسطية وهران 2022، عن جاهزية القرية المتوسطية للمنافسات الرياضية المنتظرة الشهر الجاري.

وصرح درواز في ندوة صحفية:” نحن جاهزون من كل النواحي لانطلاق الالعاب المتوسطية”.

وأضاف درواز:”حفل الافتتاح سيكون كبيرا وفي مستوى تطلعات الشعب ورئيس الجمهورية، الذي دعمنا ووزارة الدفاع منحتنا طائرات خاصة لجلب بعض التجهيزات”.

كما أوضح درواز:” رياضة كرة الماء تم إلغاؤها من الألعاب بسبب عدم تسجيل العدد القانوني للمشاركين”.

وأردف محافظ الألعاب المتوسطية درواز:”عدد المشاركين فاق توقعاتنا ب5400 مشارك بين رياضيين مسييرين و مدربين و القرية المتوسطية تستعب 4200 فقط”.

وختم محمد عزيز درواز:”عدد الحضور يفوق طاقة استيعاب القرية المتوسطية و قمنا بانشاء قرية متوسطية جديدة في الاندلس”.