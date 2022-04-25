درواز: “رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا لانجاح الألعاب المتوسطية بوهران”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز محافظ ألعاب البحر المتوسط، عزيز درواز، الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لانجاح طبعة وهران.
وصرح درواز، للإذاعة الوطنية: “رئيس الجمهورية مطلع على كل الترتيبات الجارية، لانجاح الألعاب المتوسطية بوهران، المقرر انطلاقها يوم 25 جوان”.
كما أضاف: “رئيس الجمهورية، أعطى تعليمات صارمة لكل القطاعات الوزارية لتقديم يد المساعدة لانجاح هذه الألعاب”.
وتابع عزيز درواز: “اهتمام رئيس الجمهورية بالطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية، دليل على أهمية هذه الألعاب”.
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