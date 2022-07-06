درواز: “ميدالية ذهبية مستحقة لجمهور الألعاب المتوسطية”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى محافظ ألعاب البحر المتوسط، وهران 2022، محمد عزيز درواز، على الجماهير الرياضية، لمساهتمها الكبيرة في انجاح هذه الطبعة الـ19.
وصرح درواز، اليوم الأربعاء: “الجماهير الرياضية قدمت أجمل صورة، عن الصداقة، والسلم لكل ضيوف الجزائر”.
كما أضاف: “جماهير الألعاب المتوسطية، تستحق ميدالية ذهبية خاصة، وشكر رسمي من كل لجنة التنظيم”.
وتابع محمد عزيز درواز: “ستمنح ميدالية ذهبية خاصة، يتسلمها والي وهران، نيابة عن كل جماهير وهران، والشعب الجزائري”.
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