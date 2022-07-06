درواز: “ميدالية ذهبية مستحقة لجمهور الألعاب المتوسطية”

أثنى محافظ ألعاب البحر المتوسط، وهران 2022، محمد عزيز درواز، على الجماهير الرياضية، لمساهتمها الكبيرة في انجاح هذه الطبعة الـ19.

وصرح درواز، اليوم الأربعاء: “الجماهير الرياضية قدمت أجمل صورة، عن الصداقة، والسلم لكل ضيوف الجزائر”.

كما أضاف: “جماهير الألعاب المتوسطية، تستحق ميدالية ذهبية خاصة، وشكر رسمي من كل لجنة التنظيم”.

وتابع محمد عزيز درواز: “ستمنح ميدالية ذهبية خاصة، يتسلمها والي وهران، نيابة عن كل جماهير وهران، والشعب الجزائري”.