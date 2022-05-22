درواز: نندّد بالتبريرات الكاذبة لفرنسا وإسبانيا لتبرير عدم مشاركتهما في الألعاب المتوسطية

ندّد محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، عزيز درواز، بقوة التبريرات الكاذبة التي قدمتهما فرنسا وإسبانيا لتبرير عدم مشاركتهما في الألعاب المتوسطية في منافسة الفروسية.

وكشف درواز خلال ندوة صحفية حول آخر الرتوشات لتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أن قرار مشاركة دولة أو عدم المشاركة يرجع إلى حرية الفدراليات أو اللجنة الأولمبية. ولا يمكن تحمل مسؤولية عدم قدرتهم على تنظيم سفر مشاركيهم من رياضيين وخيول.

وكشف درواز، أنه ولأول مرة في تاريخ ألعاب البحر المتوسط فقد إتخذت الجزائر ولجنة التنظيم على عاتقها تكاليف سفر المشاركين للفروسية. بالإضافة كذلك إلى تسهيل عملية دخول الخيول المشاركة بالتنسيق ودعم وزير الفلاحة. وذلك للدخول المباشر للخيول الى الاسطبلات التابعة لهم في المركز الرياضي للخيول بدون اي تعطيل من ميناء وهران.

كما إتخذت الجزائر على عاتقها تنظيم سفر الخيول والرياضيين من الموانئ القريبة من ميناء وهران لمدة 8 ساعات بدل 24 ساعة.

وأعلن درواز، أن 12 دولة سجلت للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وهم الجزائر، قبرص، فرنسا، مصر، اليونان، إيطاليا، ليبيا، البرتغال، المغرب، إسبانيا، سوريا، تركيا ومن الممكن إنضمام لبنان وتونس.

كما أضاف درواز، أن البرتغال راسلنا للسؤال عن إشاعة حول تنظيم منافسة الفروسية بفرنسا. غير أنه تم الرد عليهم بالنفي و أنها ستكون في وهران.

وأشار في ذات السياق، إلى أن الفدرالية الإسبانية طلبت تدخل الجزائر من أجل توفير ميناء لدخول الخيول. وتأكيد الجو غير منطقي من فدراليتين اسبانيا وفرنسا. غير أنه بالرغم من عدم مشاركة إيطاليا إلا انها تحفظت عن الادلاء بأي سبب غير مبرر وكاذب.

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