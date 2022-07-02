درواز يفتح النار على إتحادية كرة اليد ويصفها بـ “إتحادية المجرمين”

فتح محمد عزيز درواز النار على إتحادية كرة اليد، التي وصف بعض أعضائها بـ “المجرمين” بعد الإقصاء المر من الألعاب المتوسط للاعب بركوس ورفقائه.

وقال درواز في تصريح لـ “النهار” اليوم السبت “كرة اليد كانت تسيّر من قبل إتحادية المجرمين”.

وأضاف “لنكن واقعيين، ونرجع للوراء. كانت فيديرالية مجرمين كانت تسير هذه الرياضة لا ننسى قبل عامين المنتخب لم يعمل و لم يتسعد ولم يجتمع. هذه حريمة في حق الرياضيين”

كما أردف “الرجوع للعمل وظروف التحضير كانت سيئة. حقيقة لم تكن اتحادية و من المستحيل ان تكون”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]