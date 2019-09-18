دروس الدعم تصل إلى 2500 دينار للساعة فـــي المـــؤسســــات التربــويـــــة!

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن أسعار الساعات الإضافية التي تم اقترحها من قبل نقابات التربية.

وهذا قصد وضع حدّ للدروس الخصوصية التي أصبحت منافسة شرسة لدروس الدعم.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»،فإن وزارة التربية تدرس مقترحا لرفع أسعار الساعات الإضافية.

حيث ستصل إلى 2500 دينار بالنسبة للطور الثانوي و1800 دينار بالنسبة للتعليم المتوسط و1350 بالنسبة للتعليم الابتدائي.

على أن تخضع هذه الأسعار لاقتطاعات الضمان الاجتماعي بنسبة 9 من المئة والضريبة على الدخل الإجمالي 10 من المئة.

كما أكدت وزارة التربية،أن ساعات التعليم الخاصة بالأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، تصل إلى 30 ساعة بالنسبة لأستاذ التعليم الابتدائي.

و 22 ساعة بالنسبة لأستاذ التعليم المتوسط و18 ساعة بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي.

وكانت نقابات التربية قد رفعت طلبا إلى وزارة التربية الوطنية، يتضمن رفع قيمة الساعات الإضافية.

وهذا بعدما أجبرت الوزارة الأساتذة على تدريس الساعات الإضافية، يوم السبت والثلاثاء مساء.

إضافة إلى العطل الخاصة بالربيع والخريف والشتاء .

من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية الوطنية،أن الجدول الزمني المخصص لكل مؤسسة تربوية،يكون حسب التقسيم الذي يراه مدير المؤسسة مناسبا.

باعتبار أن العديد من الأساتذة سيضطرون إلى تقديم الدروس والدعم في وقت واحد.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الوزارة شددت في تعليمتها الموجهة إلى المديريات.

على ضرورة الالتزام بهذه الدروس، كما أكدت أن المتغيبين ستسلط عليهم عقوبات تصل حتى الخصم من الأجر.

بالإضافة إلى حرمانهم من منحة المردودية التي يتقاضونها.

وجدّدت الوزارة تأكيدها على أنّه لا بد من إعلام الأولياء، عن طريق عقد اجتماع تحسيسي لجمعية أولياء التلاميذ.

مع توجيه مراسلة مكتوبة موجهة لكل ولي، لإعلامه بأهمية الدعم البيداغوجي وأهدافه وكيفية تنظيمه.

وما ينجرعنه من منفعة في تحضيرالامتحانات الرسمية، في حين ذكرت التلاميذ بضرورة إحضارهم لترخيص كتابي موقّع من قبل أوليائهم.

وللسماح لهم بالمشاركة في حصص الدعم المؤطرة أو المراجعة ضمن أفواج.