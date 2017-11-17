دروس حول الانتخابات المحلية في المدارس

دعت وزارة التربية الوطنية كافة الإطارات القائمين على المؤسسات التربوية، إلى تقديم درس تحسيسي حول الانتخابات المحلية.

ووجهت الوزارة تعليمة لكل مديرو ومفتشو التربية الوطنية، مفتشو التعليم المتوسط، مفتشو التعليم الإبتدائي ومديرو المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة.

حيث أبرزت التعليمة دور المؤسسات التعليمية في التحسيس بالواجب الإنتخابي، وتم تحديد يوم الأحد المقبل بداية تقديم الدرس التحسيسي التوعوي.

وسيتكفل اساتذة اللغة العربية بتقديم الدرس لتلاميذ المرحلة الإبتدائية، أما المتوسط والثانوي أساتذة المواد الإجتماعية.

كما تم إرفاق التعليمة ببطاقتين بيداغوجيتين تحددان كفية تلقين الدرس التوعوي.

ويذكر أن الجزائر على موعد مع الانتخابات المحلية في 23 من الشهر الجاري.