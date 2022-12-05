دروس دعم للتلاميذ في عطلة الشتاء

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرهم من خلالها باستقبال التلاميذ داخل المؤسسات التربوية خلال عطلة الشتاء وهذا لتلقي دروس الدعم.

وأكدت المراسلة على ضرورة إبلاغ الأساتذة المعنيين بهذه الدروس مسبقا وإعداد قائمة إسمية وكذا جدول التوقيت، كي يتسنى للتلاميذ وأوليائهم الاطلاع عليه .

وسيكون بإستقبال التلاميذ أساتذة مكونين، إضافة إلى مفتشي المواد وكذا مستشاري التوجيه ،يعملون على مساعدة التلاميذ ومراجعة الدروس الخاصة بالفصل الأول .

وأكدت وزارة التربية ،أن عملية المراجعة داخل المؤسسات التربوية التي تأتي في إطار دروس الدعم، التي تعمل بها الوزارة كل موسم دراسي اختيارية ، لكن من الاحسن في ذات الوقت ان يلتزم بها التلاميذ وهذا تحضيرا لامتحان البيام والبكالوريا.

من جهة أخرى وبالنسبة لعملية التكوين التي ستنطلق أيضا مع عطلة الشتاء فسيشرف عليها مفتشو المواد ،تخص الأساتذة الذين تم توظيفهم مؤخرا ، إضافة إلى الأساتذة خرجي المدارس العليا.

هذا وستعتمد عملية التكوين أيضا على التكوين الحضوري و التكوين الرقمي عن بعد من خلال الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي كانت قد خضعت للتجارب وحققت نتائج باهرة من شانها ان يتم تعميمها عبر كل مراكز ومعاهد التكوين.

للتذكير فان عملية التكوين في مرحلته الأولى تشمل أمكثر من 4آلاف متكون في إطار التكوين المتخصص و التكوين التكميلي ما قبل الترقية, على أن تعمم بعها على الأساتذة الجدد في إطار التكوين البيداغوجي والتكوين المسبق.

وبلغ عدد المعنيين بالتكوين المتخصص خلال هذا الموسم التكويني الجديد 9آلاف و 773 متكون منهم5 آلاف معنيون بالتكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية.