دروس عن بعد للأميار الجدد في تقنيات التسير

وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي لـ النهار:

سنعيد تكوين الأميار والمنتخبين المحليين عن بعد في 2018

فتح مركز متخصص بالعاصمة لتقديم دروس لـ«الأميار

قانون للجباية المحلية للرفع من المستوى المالي للبلديات السنة المقبلة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن فتح مركز على مستوى العاصمة لتكوين رؤساء البلديات بداية 2018، مؤكدا أنه سيتم تدريسهم عن بعد بتقديم دروس ومواضيع من طرف أساتذة متخصصين في الموارد البشرية والتسيير.

وأوضح الوزير في تصريح خص به النهار خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني المحلي بقاعة ميلود طاهري خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية سوق هراس، أن المجالس المنتخبة المقبلة ستكون في ظل قانون جديد للجماعات الإقليمية، والذي سيعمق بشكل غير مسبوق مبادئ اللامركزية في التسيير، والتي ستسمح بتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، مؤكدا أنه سيتم، خلال السنة القادمة، تدريس «الأميار» عن بعد من خلال تخصيص حصص للرفع من مستواهم من خلال التكوين والدراسة عن بعد.

وأضاف المسؤول الأول في مبنى وزارة الداخلية، أنه تم إنجاز مركز بالجزائر العاصمة يقوم بتدريس وتكوين جميع «الأميار» والمنتخبين المحليين، مشيرا إلى أن المواضيع المختارة ستكون حول التكنولوجيات الحديثة والعصرنة وطريقة عمل الشباك الموحد، بالإضافة إلى ذلك القضاء على البيروقراطية.

وأوضح الوزير بأنه سيعهد لهذه المجالس بتجسيد السياسة الاقتصادية الجديدة القاضية بتفعيل دور اقتصادي فعال للجماعات المحلية مبني على المبادرة المحلية، حيث ستعمل المجالس المحلية المنتخبة المقبلة في ظل نظام جبائي مختلف تماما عن سابقه، وذلك من خلال قانون للجباية المحلية الذي سيضفي أكثر وضوحا ودقة فيما يخص الإيرادات المتأتية إلى البلدية من أجل تلبية احتياجات سكانها وخلق جباية محلية. وأضاف بدوي بأن هذه الترسانة القانونية ستعزز أنماط تسيير هذه المجالس، حيث ستتمكن الجماعات المحلية في المستقبل من التعامل مع تقنيات حديثة واعتماد تقنيات التسيير بالتفويض والامتياز والتسيير بالشراكة بين الجماعات المحلية والقطاعين العام والخاص.

وفي ردوده على انشغالات ممثلي المجتمع المدني المحلي التي تركزت أساسا حول السكن والصحة وندرة التموين بمياه الشرب والبطالة، أكد وزير الداخلية بأن ولاية سوق أهراس ستحظى بمرافقة خاصة في مجال الاستثمار الفلاحي والسياحي، دعا الشباب إلى التوجه إلى الاستثمار في السياحة والفلاحة لتصدير المنتوجات الفلاحية وكذا الوصول إلى الصناعات الغذائية التحويلية، مؤكدا أنه سيتم منح قروض من دون فوائد للشباب الجامعي الذي يحمل أفكارا حقيقية وباستطاعته إنجاز مؤسسات صغيرة على مستوى البلديات، مشيرا إلى أن صندوق الهضاب وصندوق التضامن للجماعات المحلية سيتكفل بهذه القروض خلال السنة المقبلة.