دروغبا: “بن ناصر مفاجأة الدورة وسيكون له شأن كبير في أوروبا”

أشاد نجم الكرة الإيفوارية ديدي دروغبا بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي توج بلقب كأس أمم إفريقيا التي إحتضنتها مصر شهري جوان وجويلية.

وأجرى دروغبا حوارا مطولا مع موقع كورة تحدث من خلاله عن تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس امم إفريقيا قائلا:

” بالفعل يستحق، الجزائر قدمت مجموعة من المباريات القوية في البطولة، وحصدت العلامة الكاملة في جميع المباريات، هو منتخب متكامل فهناك تجانس وانسجام بين جميع العناصر في أرض الملعب، وذلك ليس من فراغ ولكن بتكتيك وخبرة وحنكة من جمال بلماضي الذي استطاع خلق الطموح والروح بين اللاعبين قبل وخلال مشوار الجزائر في البطولة، وعمل على تحدي جميع المواجهات والاختبارات الصعبة”.

وأضاف: ” الثنائي جمال بلماضي وأليو سيسيه هما الأفضل، وسعدت للغاية بما حققه هذا الثنائي فهم بالنسبة لي زملاء ملعب ولعبت ضدهم مباريات كثيرة، وأتمنى النجاح لسيسيه في الفترة المقبلة، كما أن بلماضي هو كلمة السر في تتويج الجزائر باللقب، لعلاقته الجيدة مع اللاعبين وتأثيره النفسي والمعنوي الرائع على اللاعبين”.

وأشاد دروغبا باللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر قائلا:

” إسماعيل بن ناصر كان مفاجئة الدورة، كان بمثابة دينامو في منطقة وسط الملعب، ولديه إمكانيات كبيرة، وأتوقع أن يكون له شأن كبير في أوروبا في أقرب وقت.”