دروغبا يطلق تصريحات استفزازية بحق المنتخب الوطني!

أطلق المهاجم الإيفواري السابق، ديدييه دروغبا، تصريحات استفزازية بحق المنتخب الوطني بعد فشل الخضر في التأهل لمونديال قطر 2022.

وكشف هداف تشيلسي السابق، أن إقصاء المنتخب الوطني والمنتخب المصري، من المونديال، لم يكن مفاجأة خارجة عن المألوف.

وقال دروغبا في تصريحه لقناة “بيين سبورت” :” عدم تأهل مصر والجزائر لكأس العالم كان متوقعا، المنتخبات المتأهلة هي الأفضل في إفريقيا”.

كما عبر دروغبا، عن أمنيته بتتويج منتخب إفريقي بكأس العالم يوما ما، ورفع عدد المقاعد الإفريقية المشاركة في كأس العالم.