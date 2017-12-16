دروغبا يظهر بـ “لوك” جديد.. !!

فاجئ النجم الإيفواري ديدي دروغبا، محبيه عندما أقدم على حلاقة شعره كاملا لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة.

ونشر دروغبا أمس الجمعة على حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة له، يظهر “فرطاس” للمرة الأولى.

وأرفق اللاعب الإيفواري صورته بتغريدة: “15/12/2000 كانت البداية و15/12/2017 ميلاد جديد بالنسبة لي”.

واحتفل نجم تشيلسي السابق أمس الجمعة بعيد ميلاد ابنه الذي بلغ 17 سنة، إلا أن اللوك الجديد لم يكن بسبب عيد ميلاد ابنه.

واعتاد الجميع على مشاهدة دروغبا بشعر طويل منذ ظهوره في الملاعب، بداية من مارسيليا الفرنسي، مرورا بتشيلسي الإنجليزي وشنغهاي الصيني، بالاضافة إلى غلطة سراي التركي.

دون نسيان رحلته في الدوري الكندي وانهى مشواره في الدوري الأمريكي، قبل أن يعود إلى كوت ديفوار للعمل هناك.