دروغبا يظهر بـ “لوك” جديد.. !!

ونشر دروغبا أمس الجمعة على حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة له، يظهر “فرطاس” للمرة الأولى.

وأرفق اللاعب الإيفواري صورته بتغريدة: “15/12/2000 كانت البداية و15/12/2017 ميلاد جديد بالنسبة لي”.

واحتفل نجم تشيلسي السابق أمس الجمعة بعيد ميلاد ابنه الذي بلغ 17 سنة، إلا أن اللوك الجديد لم يكن بسبب عيد ميلاد ابنه.

واعتاد الجميع على مشاهدة دروغبا بشعر طويل منذ ظهوره في الملاعب، بداية من مارسيليا الفرنسي، مرورا بتشيلسي الإنجليزي وشنغهاي الصيني، بالاضافة إلى غلطة سراي التركي.

دون نسيان رحلته في الدوري الكندي وانهى مشواره في الدوري الأمريكي، قبل أن يعود إلى كوت ديفوار للعمل هناك.

15/12/2000 was the Beginning,

15/12/2017 Born is the new Me pic.twitter.com/SFB5xac1zn

