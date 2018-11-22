“دروغبا” يعتزل كرة القدم بعد 20 سنة من التألق !

أعلن المهاجم الإيفواري “ديدي دروغبا” اعتزاله عالم كرة القدم بعد 20 سنة من العطاء، حيث أكد أن الوقت بات مناسبا لترك أرضية الميدان.

وقال دروغبا في تصريحات لشبكة الـ “BBC”: “بعد 20 سنة من العطاء، قررت أن أعتزل لعب كرة القدم”.

وأضاف: “هذه أفضل طريقة للإعتزال، خاصة بعد مساعدة بعض المواهبة الشابة على التألق”.

في حين نشر الإيفواري عبر حسابه الرسمي في “التويتر” رسالة شكر لجميع اللاعبين والمدربين الذين أشرفوا عليه في مختلف الأندية التي لعب لها.

في حين أكد المهاجم الأسطوري لنادي “تشيلسي” أنه متشوق لبدأ مرحلة جديدة في حياته وينتظر ذلك بفارغ الصبر.