“دروغبا” يفصل في الصراع بين “محرز” و”صلاح”

فصل أسطورة كوت ديفوار وكرة القدم الإفريقية “ديديي دروغبا” في الصراع القائم بين النجوم “رياض محرز”، “محمد صلاح” و”ساديو ماني”.

وإعتبر “الفيل” بأنه يرى في الدولي الجزائري أحسن لاعب في القارة السمراء خلال الفترة الحالية، بعدما قاد الخضر للتتويج بـ”الكان”.

وصرّح قائلا في هذا الشأن لموقع “كورة” :”أعتقد بأن رياض تفوق على صلاح وماني بشكل كبير، خلال الدورة الأخيرة بمصر”.

وواصل :”لاعب السيتي كان الأفضل لأنه إعتمد على الجماعية، وإبتعد عن اللعب الفردي، وهو ما صنع الفارق في نهاية المطاف”.

وختم :”على العكس من ذلك نجد بأن ماني وصلاح كان كل شيء مُركزا عليهما، وهو ما إنعكس سلبا عليهما”.