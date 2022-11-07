دروغبا ينفي شائعات اعتناقه الإسلام

نفى سهرة اليوم الإثنين النجم الدولي الإيفواري السابق، ديدي دروغبا، شائعات اعتناقه الإسلام.

حيث نشر، مُهاجم فريق تشلسي السابق تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:”هذه القصة تنتشر بسرعة لكنني لم أغير الدين”.

كما أضاف:”كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي.. لحظة من العمل الجماعي.. الكثير من الحب والبركات للجميع.. من لا يريد كل النعم”.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت اليوم إلى اعتناق دروغبا الدين الإسلامي.