دروغبا يوجه رسالة خاصة لمحرز لهذا السبب !

وجه اليوم الإثنين النجم الدولي الإيفواري السابق “ديدي دروغبا” رسالة خاصة لقائد المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز”.

ووصل محرز لتمريرته الحاسمة رقم 51 في 241 مباراة خاضها في الدوري الانجليزي الممتاز أمس الأحد ليحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل المُمررين الحاسمين الأفارقة في تاريخ البريمرليغ.

ويتفوق أسطورة الفيلة على محرز حيث يحتل الصدارة ب55 تمريرة حاسمة في 254 مباراة لعبها في الدوري الأعرق في العالم.

وسارع دروغبا لنشر ترتيب أفضل الممررين الحاسمين الأفارقة في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وأرفق “ديدي” الترتيب بعبارة:”رياض محرز هل رأيت هذا؟ ماذا تنتظر؟”.