دروفال: نلعب من أجل الفوز مهما كانت الظروف.. وقوة المنتخب في وحدته

أكد لاعب المنتخب الوطني، مهدي دروفال، أن مواجهة غينيا الاستوائية ستكون بهدف تحقيق الفوز، رغم ضمان التأهل إلى الدور القادم، مشددًا على أن المنتخب يدخل كل مباراة بعقلية الانتصار واحترام المنافس.

وأوضح دروفال، في تصريحاته لوسائل الإعلام، أن قوة المنتخب الوطني تكمن في روح المجموعة والتلاحم بين اللاعبين. قائلا إن الفريق يشكل عائلة واحدة داخل وخارج أرضية الميدان، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء والنتائج.

كما عبر اللاعب عن استعداده الكامل للعب في أي منصب يطلبه منه المدرب، مؤكدا أن مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، وأنه يضع خبرته وإمكاناته تحت تصرف الطاقم الفني لخدمة الأهداف المسطرة.

وفيما يتعلق بالمنافسين المحتملين في الأدوار المقبلة. وصف دروفال منتخبي السنغال والكونغو بأنهما من المنتخبات الكبيرة والقوية على الساحة الإفريقية. غير أنه شدد في الوقت نفسه على أن المنتخب الوطني مستعد لمواجهة أي منافس. بثقة كبيرة وطموح مشروع في الذهاب بعيدا في المنافسة.

وختم دروفال تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين عازمون على مواصلة العمل بجدية وتركيز، من أجل تشريف الألوان الوطنية. وإسعاد الجماهير التي تساند المنتخب في كل الظروف.