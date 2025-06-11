دريدي: نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن

أكد الأمين العام لوزارة النقل جمال الدين عبد الغاني دريدي، اليوم الأربعاء بوهران. أن الشبكة الوطنية للسكة الحديدية ستصل إلى 15 ألف كلم مع أفاق عام 2030.

وأبرز دريدي خلال زيارته لمختلف أجنحة المشاركين في الطبعة الأولى للصالون الدولي للصناعة والبنية التحتية للسكك الحديدية. “معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025 ” الذي افتتح اليوم بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد”. لوهران، أن الشبكة الوطنية للسكة الحديدية تقدر حاليا بحوالي 5 ألاف كلم على أن تصل مع أفاق عام 2030 إلى 15 ألف كلم”.

وأضاف أن “أولوية الدولة هي تشجيع الإنتاج الوطني لتلبية السوق الوطنية وتجسيد المشاريع الجاري انجازها بالمواد الأولية. لتقليص فاتورة الاستيراد مع تشجيع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة لمرافقة قطاع السكة الحديدية” .

وشدّد الأمين العام لوزارة النقل على ضرورة التكوين في صناعة السكك الحديدية وتشجيع الكفاءات والمهارات الوطنية الشابة لتجسيد المشاريع الهيكيلية. والضخمة، والتي هي أولوية قصوى الجاري انجازها على غرار خط الجزائر- تمنراست بسواعد جزائرية 100 بالمائة”.