دريد لحام.. “لا يوجد من يشبهني”

قال الفنان السوري، دريد لحام، إن من الممكن أن يكون هناك فنان أهم منه و”لكن لن يشبهه. وفي تصريحات لصحيفة “صدى البلد” المصرية، أوضح لحام “لا يوجد خليفة له في الفن وانه من الممكن أن يكون هناك فنان اهم منه ولكن لن يشبهه”.

واضاف دريد لحام، “في الماضي كانوا يقولون إن الفنان عبد الحليم حافظ وقف ضد وصول فنانين“. تابعا “ولكن رحل عبد الحليم هل له خليفة الآن..الإجابة هي لا”. مشيرا “وحتى لو هناك أصوات أفضل منه ولكن لن تجد بينهم عبد الحليم، لأن الفن لا يورث”.

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وعن الكوميديا التي تقدمها الأجيال الجديدة من الممثلين، أشار الممثل إلى أنه “لم يعد هناك كوميديا”. معلقا “الكوميديا تأتي من تصرف الممثل والواقعية وليس من الإفيهات الغريبة التي يتداولوها على الشاشة والتي تنبع من نص غير محكوم”. تابعا “أوجه تحية واحترام لكل من أضحكونا”.

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