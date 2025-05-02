دريس حواس: “حققنا حصيلة ممتازة في أول يومين من البطولة العربية لألعاب القوى”
بقلم كريم تيغرمت
أشاد المدير الفني الوطني، دريس حواس، بالنتائج المحصلة من الرياضيين الجزائريين،في أول يومين من البطولة العربية لألعاب القوى، الجارية بوهران.
وصرح دريس حواس، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “حققنا حصيلة ممتازة بعد أول يومين من انطلاق المنافسة”.
كما أصاف: “حصدنا تسعة ميداليات ذهبية لحد الآن، وكل النتائج المحقق من الرياضيين كانت أكثر من رائعة”.
وتابع المدير الفني الوطني، دريس حواس: “نتمنى أن يتواصل هذا الحفل إلى غاية نهاية هذه البطولة بعد يومين”.
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