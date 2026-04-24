دريس مسعود يبلغ نهائي البطولة الإفريقية للجيدو

تأهل المصارع الجزائري، رضوان دريس مسعود، اليوم الجمعة، لنهائي البطولة الإفريقية للجيدو، الجارية بالعاصمة الكينية نايروبي.

وتمكن الجزائر دريس مسعود، من بلوغ الدور النهائي لوزن (73 كغ)، من هذه البطولة الإفريقية، بفوزه النصف نهائي، على المصارع الغامبي فايي ناجي.

كما سيواجه المصارع الجزائري، في الدور النهائي، لهذه البطولة الإفريقية، منافسه المغربي حسان الدوكالي.

يذكر أن هذه البطولة الإفريقية للجيدو، الجارية بالعاصمة الكينية نايروبي، تجرى في الفترة ما بين 24 إلى 26 أفريل الجاري.