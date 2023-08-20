دريس مسعود يتوج بفضية الجائزة الكبرى للجيدو زغرب 2023

أحرز المصارع الجزائري دريس مسعود، أمس السبت، الميدالية الفضية، في منافسة الجائزة الكبرى للجيدو 2023 بمدينة زغرب الكرواتية.

وجاءت هذه الميدالية الفضية التي نالها دريس مسعود، بعد هزيمته في النزال النهائي من هذه المنافسة، والذي جمعه بالإسباني خورخي غارسيا كانو.

وحقق المصارع الجزائري مشوار مشرف قبل بلوغه نهائي هذه المنافسة، بفوزه في النزالات الثلاثة الأولى أمام كل من أبولفاز نصيروف من ليتوانيا، ينيس هاشيمي من كندا، أومالت ديميريل من تركيا، قبل ان يطيح أيضا بعقيل غجاكوفا من كوسوفو، في الدور نصف النهائي.

وحسب (و.أ.ج)، ضمن دريس مسعود 490 نقطة إضافية في رصيده، والتي ستعزز حظووظه في اقتطاع تأشيرة اولمبياد باريس 20242.