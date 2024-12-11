دريوش: “خالف أفنى حياته في خدمة الكرة الجزائرية”

أشاد اللاعب السابق في شبيبة القبائل نور الدين دريوش بالخصال الحميدة لفقيد الكرة الجزائرية، محيي الدين خالف، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وقال نور الدين درويش في تصريح لـ “النهار” عقب تشييع جنازة الفقيد: “أنا متأثر كثيرا بوفاة محيي الدين خالف، رحمه الله، إنه شخصية وطنية أفنى كل حياته في الكرة الجزائرية بداية بالفريق الوطني وشبيبة القبائل”.

وأضاف درويش في حديثه عن الفقيد: “حصل لي الشرف أني عملت معه سنة 2000، حين نال الكأس الأولى التي رسمت طريقة إلى الفوز بالكؤوس الإفريقية الثلاث، هو إنسان ذو أخلاق”.

وختم المدافع السابق القوي: “هو مناصر لشبيبة القبائل، في أيامه الأخيرة كان يدعم الفريق، أتذكر أنه كان صارما معنا كثيرا وكانت تربطنا أخوة كبيرة، في وقت العمل عمل وفي وقت الضحك ضحك، كان ينصحنا كثيرا، وكان لنا عوناً للفوز بالكأس الأولى”.