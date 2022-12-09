دزيري :”أرشح البرازيل والأرجنتين للتأهل إلى الدور المقبل من المونديال “

كشف الدولي الأسبق بلال دزيري عن المنتخبين الذين سيرشّحهما للتأهل إلى الدور المقبل من مونديال قطر.

وقال دزيري في تصريح له للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة :”مباريات المونديال حملت مفاجآت و لكن حاليا المنطق سيأخذ مجراه”

وأضاف “كل الاحتمالات كانت واردة، في مباراة البرازيل أمام كوريا الجنوبية تمتعنا في الشوط الأول، لكن بعدها البرازيل اكتسح خصمه”

كما أردف مدرب اتحاد العاصمة سابقا “كرواتيا تعاني من تقدم السن لأغلب لاعبيها، عكس الأرجنتين، التي خسرت أمام السعودية في المباراة الاولى، التي استخلص المنتخب الارجنتيني حافزا بالنسبة له”

وختم :” لهذا أرشح البرازيل والأرجنتين للمرور إلى الدور المقبل”.

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