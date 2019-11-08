دزيري: “أعرف النصرية جيدا وهدفنا مواصلة نتائجنا الإيجابية”

الرياضة
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دزيري: “أعرف النصرية جيدا وهدفنا مواصلة نتائجنا الإيجابية”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب اتحاد العاصمة، دزيري بلال، سعيه رفقة أشباله، للحفاظ على ديناميكية نتائجهم الإيجابية، خلال مباراة الداربي أمام نصر حسين داي.

وصرح دزيري بلال، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مباراة النصرية عادية بالنسبة لي، أعرف المنافس جيدا، بالنظر لعملي هناك سابقا، أين حققت نتائج جيدة”.

وأضاف مدرب الإتحاد: “هدفنا خلال مواجهة الداربي أمام النصرية، هو الحفاظ على سلسلة نتائجنا الإيجابية”.

وأكد دزيري بلال، في الأخير أن كل التعداد على أتم الإستعداد لهذا الداربي، باستثناء الثلاثي المصاب، مفتاح، أوكال وشيتة.


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