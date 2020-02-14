دزيري: “أغادر إتحاد العاصمة وأنا مرتاح البال”

أكد دزيري بلال، أنه غادر إتحاد العاصمة وهو مرتاح البال بعد شراء أسهم الفريق من طرف الشركة العمومية “Serport”.

وقال دزيري في تصريح للإذاعة الوطنية: “سأغادر الفريق وأنا مرتاح البال بعد قدوم شركة “Serport”، فالفريق الآن في آيدي آمنة”.

وأضاف: “نتائج البطولة ليست كارثية، لعبنا 16 مباراة ولدينا 27 نقطة على أرضية الميدان”.

وتابع: “الفريق في آيدي آمنة، واليوم الآن على من كان يتحدث أن يكون فوق أرضية الميدان، لقد أزعجونا بحديثهم، حتى لشهر فيفري وعندما وقعت الشركة العمومية لايزالوا يتحدثون”.

وأردف قائلا: “أشكر الإدارة الحالية وحتى نعطي كل حق حقه”.

في حين ختم كلامه: “تحدثت مع ديبيشي وقلت له أنني لا أستطيع المواصلة مع الفريق، اليوم إتحاد العاصمة في آيدي آمنة مع الشركة الجديدة”.

وتمنى “بلالو” أن يكون المدرب القادم لـ “سوسطارة” على قدر المسؤولية وأن يكون في مستوى التطلعات.