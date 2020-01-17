دزيري: “البوكسينغ داي مرة واحدة في الموسم أما في الجزائر..!”

الرياضة
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دزيري: “البوكسينغ داي مرة واحدة في الموسم أما في الجزائر..!”
بقلم أمير بهلول

دافع مدرب اتحاد العاصمة “دزيري بلال”، عن لاعبي فريقه، مؤكدا أنهم يلعبون عددا كبيرا من المباريات في ظرف قصير.

وقال دزيري في تصريح للإذاعة الوطنية: “البوكسينغ داي يدوم مرة فقط في الموسم في إنجلترا، أما هنا فحدث ولا حرج، يوم 11 جانفي سافرنا لجنوب إفريقيا، يوم 16 لعبنا أمام الشبيبة، يوم 20 نلعب في الشلف و 24 نلعب في المغرب أمام الوداد”.

وأضاف: “بعدها سنلعب يوم 1 فيفري أمام بيترو أتليتكو وبعدها سنلعب أيام 5 و 9 فيفري”.

وتابع: “حتى في فرنسا، باريس سان جيرمان موناكو لعبا مباراة الذهاب بعد مباراة العودة كونها كانت مؤجلة وهذا شيء عادي”.

في حين ختم كلامه: “نحن مع البرمجة لكن عليهم أن يأخذوا بعض الأمور بعين الاعتبار”.


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