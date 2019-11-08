دزيري: “الرابطة حرمت الجميع من مباراة الموسم”

الرياضة
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دزيري: “الرابطة حرمت الجميع من مباراة الموسم”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر مدرب اتحاد العاصمة، دزيري بلال، أن الرابطة المحترفة، حرمت الجميع، من مباراة الموسم، بعد القرار الذي اتخذته بخصوص داربي الإتحاد والعميد.

وصرح دزيري بلال، للإذاعة الوطنية: “الرابطة حرمت الجمهور واللاعبين من مباراة كبيرة الكل ينتظرها في كل موسم”.

وأضاف: “لاعبي الفريقين ينتظرون بشغف كبير، هذه المواجهة، ويتمنون المشاركة فيها، خاصة وأن البعض قد يضيع لقاء العودة”.

وتابع دزيري بلال: “حتى المسؤولين، يغتنمون فرصة هذا الداربي لأخذ صور لـ”تيفو” أنصار الناديين، والأجواء التي يصنعونها على المدرجات”.


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