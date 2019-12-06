دزيري: “الرحلة كانت شاقة ولكننا عازمون على العودة بنتيجة إيجابية”

أكد “بلال دزيري” مدرب إتحاد العاصمة، أن الرحلة إلى “أنغولا” ومواجهة “بيترو” كانت شاقة للغاية ولكن أشباله عازمون على العودة بنتيجة إيجابية.

وقال دزيري في تصريحات للإذاعة الوطنية: “الرحلة كانت شاقة من الجزائر إلى لواندا، اللاعبون تعبوا نوعا ما”.

وأضاف: “قررنا عدم إجراء أي تدريبات أمس، اليوم الجمعة سنجري الحصة التدريبية الأولى والأخيرة وأتمنى أن يكونوا قد استرجعوا إمكانياتهم”.

وتابع: “الحرارة ستكون مرتفعة وسنلعب بداية من 14:00، علينا أن نسترجع لياقة اللاعبين حتى يكونوا 100% من إمكانياتهم”.

وأردف: “نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام “بيترو”، هذا الأخير يريد الفوز بعد الخسارة أمام صان داونز، حتى يعيد الاعتبار، ونحن بعد التعادل نريد تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل”.

وختم كلامه: “صان داونز فاز 5-0 أمام الأهلي المصري وخسارة بيترو أمام صان داونز بثلاثية نظيفة ليست معيارا”.

كما طالب “دزيري” من أشباله إستغلال نقاط ضعف الخصم وكل فرصة تتاح للمهاجمين في المباراة.

يذكر أن إتحاد العاصمة سيكون محروما من خدمات “اللافي” المُعاقب في حين بن خليفة جاهز لمواجهة “بيترو” غدا السبت.