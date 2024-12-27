دزيري: “الفضل يعود للاعبين في عودة النتائج الإيجابية للفريق”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع مدرب نادي بارادو، دزيري بلال، الفضل في عودة النتائج الايجابية لفريقه مؤخرا، لجدية لاعبيه، وقيامهم بمهامهم كما ينبغي.
وصرح دزيري بلال، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “تولينا تدريب فريق بارادو، في وقت كان فيه تذبذب في النتائج”.
كما أضاف: “لاعبي نادي بارادو معروفين من ناحية الامكانيات، ونحن طبقنا طريقة عملنا، التي تم تبنيها من طرف اللاعبين بشكل جيد”.
وأردف: “منذ تولينا زمام الأمور خضنا أربعة مباريات خارج الديار، حققنمنا فيها نتائج ايجابية بفضل اللاعبين الذين يقومون بمهامهم كما ينبغي”
وتابع دزيري بلال: “لا نملك حاليا الوقت للراحة، بعد كل مباراة، نباشر التحضير لمباراتنا المقبلة، كون فريقنا يملك مباريات متأخرة، بالاضافة لمنافسة الكأس”.
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