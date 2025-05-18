دزيري: “الفوز بـ 3-1 أمام الاتحاد نتيجة منطقية”

وصف مدرب أتليتيك بارادو، دزيري بلال، فوز فريقه بنتيجة 3-1 أمام اتحاد العاصمة، بـ “المنطقي” بالنظر إلى الأداء الذي قدمه أشباله.

وقال دزيري، في الندوة الصحفية التي نشطها عقب اللقاء المندرج ضمن الجولة 26 من البطولة المحترفة: “نتيجة منطقية.. 3-1، لقد حضرنا اللقاء مثلما ينبغي وضغطنا في الأمام منذ البداية”.

وواصل مدرب “الباك”: “كنا نعلم أن لاعبي الاتحاد سيرتكبون أخطاء. وقبل إضافة الحكم لـ 7 دقائق في آخر اللقاء قلت للاعبين يمكنكم تسجيل الثالث”.

وختم دزيري: “كنا واثقا من التسجيل لأن المنافس سيرمي بكل ثقله في الهجوم، ولهذا شددت على أن تكون التمريرة الأخيرة جيدة، من أجل التسجيل وهو ما حدث.. على العموم كنا قادرين على تسجيل أكثر من هدفين في الشوط الأول”.