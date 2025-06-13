دزيري: “الفوز ضد مقرة سمح لنا باستعادة المركز الرابع”

أبدى مدرب نادي بارادو، دزيري بلال، رضاه عن آداء فريقه، ضد نجم مقرة، والفوز المحقق الذي مكنهم من استعادة المركز الرابع في ترتيب البطولة.

وصرح دزيري بلال، في هذا الخصوص: “سبق وأن صرحت بأننا سنواصل لعب كل مبارياتنا بكل بكل نزاهة”.

كما أضاف: “بفضل فوزنا على نجم مقرة، تمكنا من استعادة المركز الرابع في ترتيب البطولة، وأتمنى أن نواصل على هذا المنوال”.

وبخصوص باقي مبارياتهم من المويم الجاري، أكد المدرب دزيري بلال: “سنعمل على مواصلة تحسين مركزنا في باقي المباريات”.