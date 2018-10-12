دزيري :”الفوز ضروري ولمسة بلماضي ستظهر”

إعتبر الدولي الجزائري السابق، بلال دزيري، بأن المنتخب الوطني، مُطالب بالحصول على النقاط الثلاث خلال مواجهة “البنين” سهرة اليوم الجمعة.

وصرّح للإذاعة الوطني :”الفوز ضروري، من أجل السفر بعدها الى “كوتونو” بإرتياح ودون أدنى ضغط، وفي نفس الوقت إسترجاع الثقة”.

وواصل :”أغلبية لاعبي الخضر يعرفون بعضهم البعض منذ فترة، وبدون شك ستكون هناك لمسة المُدرب الجديد، جمال بلماضي، لتحسين الأمور”.

وتوقع مُدرب “النصرية” بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية، خاصة بعد عودة “يوسف عطّال”، ووجود مُنافسة شرسة في محور الدفاع والهجوم.