دزيري: “الكلمة الأخيرة في احتراف بولبينة تعود للاعب ورئيس النادي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب نادي بارادو، دزيري بلال، عن امكانية احتراف نجم فريقه عادل بولبينة، مؤكدا بأن القرار الأخير يعود للاعب، ورئيس النادي.
وصرح دزيري بلال، في هذا الخصوص: “أتمنى أن يحترف عادل بولبينة، في أحد الأندية الأوروبية الجيدة”.
كما أوضح: “أنحدث دئما مع بولبينة، وبصفتي لاعب سابق، أعمل على تقديم معلومات له، على أمل أن يستفيد منها مستقبلا”.
وتابع دزيري بلال: “الكلمة الأخيرة تعود للاعب، ولرئيس النادي، هما من سيقرران معا بخصوص احتراف بولبينة، ووجهته الجديدة”.
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