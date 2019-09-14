دزيري: “اللاعبون عقدوا العزم على إهداء الفوز للجماهير”

أكد “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة، أن لاعبو الفريق وضعوا المشاكل جانبا وسيلعبون من أجل الفوز أمام “غور ماهيا” وإهدائه للجماهير.

وقال “دزيري” في الندوة الصحفية التي أجراها اليوم السبت: “رغم الأزمة الخانقة التي يمر بها الفريق، إلا أن اللاعبين عقدوا العزم على إهداء الفوز للجماهير”.

وأضاف: “درسنا الفريق الكيني جيدا، وعلينا تحقيق الفوز في مباراة الغد، من أجل الحفاظ على حظوظنا في التأهل لدوري المجموعات”.

وتابع: “صحيح أن هناك غيابات مؤثرة في الفريق والمباراة ستكون صعبة لكن لدي كل ثقة في اللاعبين الذين سيكونون معنيين بالمباراة”.

يذكر أن إتحاد العاصمة سيستقبل نادي “غور ماهيا” في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا في ملعب “تشاكر” بالبليدة غدا الأحد بداية من 20:45.