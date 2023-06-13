دزيري :”برمجة الرابطة ستكون صعبة على لاعبينا بسبب اقتراب العيد”

أبدى مدرب وفاق سطيف بلال دزيري انزعاجه بعض الشيء من البرمجة الجديدة للمباريات وإنهاء البطولة في وقت متأخر.

وقال بلال دزيري في تصريح للصفحة الرسمية له، اليوم عقب المباراة الودية امام نجم مقرة “المقابلة كانت جميلة من الجانب والتقني. وسنعيد الفيديوهات من أجل تصحيح الأخطاء، الله غالب، كنا سننهي البطولة في 1 جويلية، لكن للأسف البرنامج تغيّر”.

كما أضاف دزيري “هناك أيام العيد من أجل منح الضوء الأخضر للاعبين لإحياء المنافسة. مثلا لاعبين يقطنون في الغرب ستكون صعبة عليهم”.

وختم لاعب سوسطارة سابقا “للأسف البطولة موقفة، نسعى للتجاوب مع البرمجة مع البطولة وإتمام المقابلات في الموعد المحدّد”.

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