دزيري: ” بعض اللاعبين خاضوا دوري الأبطال لأول مرة”

كشف مدرب إتحاد العاصمة دزيري بلال عن الأسباب التي أدت إلى إقصاء فريقه من منافسة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وتعرض فريق سوسطارة لهزيمة ثقيلة يوم أمس أمام فريق الوداد البيضاوي بنتيجة 3-1 في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وقال دزيري، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “وضعيتنا في المجموعة كانت صعبة قبل اللقاء، في ظل حاجتنا للفوز في المباراتين المتبقيتين، ومع الأسف خسرنا وأُقصينا من المنافسة، وسنركز على المسابقة المحلية”.

وواصل: “التجربة كانت مفيدة للاعبين، بعضهم خاض دوري الأبطال لأول مرة.. هؤلاء اللاعبون الشباب بحاجة للدعم والمساندة”.

وتابع: “لعبنا مباريات متتالية في فترة قصيرة، كانت هناك أيضا غيابات، وهناك من عاد من الإصابة بعد غياب طويل”.

وأضاف: “بدأنا المباراة بشكل جيد، وكنا السباقين للتهديد، لكن بعد 7 دقائق تلقى مرمانا هدفا، أربك اللاعبين، قبل أن يسجل الوداد هدفين آخرين، رغم الفرص التي أتيحت لنا.. غيرنا أسلوبنا في الشوط الثاني، وتحسن أداؤنا، وسجلنا هدفا لكن لم يكن كافيا”.