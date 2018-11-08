دزيري بلال: “أهلي برج بوعريريج يملك الإمكانيات اللازمة للعودة”

أكد المدرب الجديد لنادي أهلي برج بوعريريج، بلال دزيري، بأن فريقه يملك الإمكانيات اللازمة لتحسين مركزه في بطولة هذا الموسم.

وصرح دزيري بلال، بعد إشرافه على أول حصة تدريبية له: “سنعمل كل ما في وسعنا لتحسين وضعية الفريق في البطولة”.

وأضاف: “لاحظت أن أهلي برج بوعريريج، يملك الإمكانيات اللازمة، وهذا ما يشجعنا على الذهاب نحوى الأمام رفقة هذا النادي”.

وتابع: “المهمة الأولى التي تنتظرنا، هي الرفع من معنويات اللاعبين، خاصة بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق في مباراة الداربي الأخيرة”.

وبخصوص المباراة المقبلة أمام أولمبي المدية، أكد بلال دزيري: “رغم أنني أجريت حصة تدريبية واحدة فقط رفقة التشكيلة، إلا أنني سأكون حاضرا رفقة الفريق أمام أولمبي المدية، وأتحمل مسؤوليتي”.