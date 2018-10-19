دزيري بلال: “الداربي لا يعترف بالترتيب وحظوظنا مع الشباب متساوية”

أكد مدرب نصر حسين داي، دزيري بلال، أنّ مباراةفريقه أمام شباب بلوزداد ستكون صعبة، رغم الوضعية التي يعيشها الشباب هذا الموسم.

وصرح دزيري بلال للإذاعة الوطنية: “بالنظر لخبرتي المتواضعة، أقول أن الداربي لا يعترف بترتيب الفرق، المباراة المقبلة ستكون متساوية الحظوظ بالنسبة للفريقين”.

وأضاف: “صحيح أن شباب بلوزداد، يمر بفترة صعبة منذ بداية الموسم، ما يجعلهم دائما في رغبة للإنتفاظ، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة”.

وتابع: “حضرنا أنفسنا جيدا لهذا الداربي، نسعى للعودة لسكة الإنتصارات، لمحو الخسارة الأخيرة التي تلقيناها أمام مولودية الجزائر”.

يذكر أن نصر حسين داي، سيستضيف أمسية اليوم الجمعة، نادي شباب بلوزداد، بملعب “05 جويلية”، في داربي عاصمي، يدخل ضمن الجولة الـ11 من المحترف الأول.