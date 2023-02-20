دزيري بلال لخلافة شهاب الليلي في وفاق سطيف

اختارت إدارة وفاق سطيف، الدولي الجزائري الأسبق دزيري بلال، لخلافة التونسي شهاب الليلي، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وحسب ما نقله موقع الإذاعة الوطنية، سيحل بلال دزيري، يوم غد الثلاثاء بسطيف، لترسيم عقده مع الوفاق، لتولي العارضة الفنية للفريق.

كما نقل ذات المصدر، تصريحات المدير العام “لبلاك لاند” ابراهيم العرباوي، الذي أرجع اقالة شهاب الليلي، للنتائج السلبية المسجلة.

يذكر أن التونسي شهاب الليلي أشرف ثلاثة مباريات، حيث فاز في البطولة أمام اتحاد بسكرة، وأقصي من كأش الجمهورية على يد شبيبة الساورة، قبل أن ينهزم أمام أمل الأربعاء لحساب البطولة.