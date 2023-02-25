دزيري بلال مدربا لوفاق سطيف خلفا لشهاب الليلي

أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم السبت، تعيين المدرب دزيري بلال، على رأسالعارضة الفنية للفريق، خلفا للتونسي شهاب الليلي.

ونشرت إدارة الوفاق، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، أكدت من خلالها ترسيم دزيري، على رأس العارضة الفنية.

كما كشف ذات المصدر، بأن بلال دزيري، أمضى على عقد يربطه بالفريق إلى نهاية الموسم الجاري، مع قابلية تجديده.

وسيكون اللاعب السابق للفريق خالد لموشية، ومراد دلهوم، كمساعدين لدزيري بلال، في مهامه الجديدة