دزيري بلال: “هدفي مع الوفاق هو إنهاء الموسم في البوديوم”

كشف المدرب بلال دزيري، أهدافه مع فريق الجديد وفاق سطيف، مؤكدا طموحه في انهاء الموسم الجاري في البوديوم.

وصرح دزيري، للإذاعة الوطينة: “كنت على علم بالضائقة المالية التي يمر بها الوفاق لكن ذلك لم يمنعنِ من الموافقة على تدريب الفريق، كون الوفاق لا يرفض”.

كما أضاف مدرب الوفاق: “الفريق يضم حاليا سبعة لاعبين من تشكيلة الموسم الماضي، بالإضافة للعديد من اللاعبين الشبان”.

وتابع بلال دزيري: “كل مدرب يتولى تدريب وفاق سطيف، مُجبر على التأقلم مع سياسة النادي الذي يلعب الأدوار الأولى، وهدفي انهاء الموسم في البوديوم”.