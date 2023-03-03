دزيري بلال: “هدفي مع الوفاق هو إنهاء الموسم في البوديوم”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدرب بلال دزيري، أهدافه مع فريق الجديد وفاق سطيف، مؤكدا طموحه في انهاء الموسم الجاري في البوديوم.
وصرح دزيري، للإذاعة الوطينة: “كنت على علم بالضائقة المالية التي يمر بها الوفاق لكن ذلك لم يمنعنِ من الموافقة على تدريب الفريق، كون الوفاق لا يرفض”.
كما أضاف مدرب الوفاق: “الفريق يضم حاليا سبعة لاعبين من تشكيلة الموسم الماضي، بالإضافة للعديد من اللاعبين الشبان”.
وتابع بلال دزيري: “كل مدرب يتولى تدريب وفاق سطيف، مُجبر على التأقلم مع سياسة النادي الذي يلعب الأدوار الأولى، وهدفي انهاء الموسم في البوديوم”.
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