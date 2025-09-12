دزيري بلال يعلن استقالته من تدريب أتلتيك بارادو

أعلن دزيري بلال، اليوم الجمعة، عن استقالته رسميا من تدريب نادي أتلتيك بارادو، وذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة الفريق أمام نجم بن عكنون.

والتي انتهت بخسارة جديدة زادت من تعقيد وضعية النادي.

وجاء قرار دزيري، على خلفية سلسلة النتائج السلبية التي منِيَ بها الفريق منذ بداية الموسم. إذ اكتفى بارادو بحصد نقطة واحدة فقط من أربع جولات، ما جعله يتذيل سلم الترتيب ويواجه أزمة ثقة واضحة.

دزيري أكد في تصريحاته أن استقالته جاءت من باب تحمل المسؤولية. مشيرًا إلى أنه حاول بكل الوسائل إيجاد الحلول، لكن النتائج لم تكن في المستوى المطلوب.

وهو ما دفعه إلى ترك المجال أمام إدارة النادي للبحث عن مدرب جديد قادر على إعادة التوازن للفريق.

بهذا القرار، تدخل إدارة بارادو في مرحلة جديدة من البحث عن بديل على رأس العارضة الفنية، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى انتفاضة سريعة لتفادي الدخول في حسابات معقدة منذ الجولات الأولى من البطولة.