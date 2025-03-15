دزيري: “بولبينة كان ضمن القائمة الموسعة للخضر”

أكد مدرب أتليتيك بارادو، دزيري بلال، بأن لاعبه المتألق في الموسم الكروي الجاري، 2024-2025، عادل بولبينة، كان ضمن القائمة الموسعة لـ”الخضر” المعنية بتربص مارس الحالي.

وكان بولبينة، قد تألق أمس بـ “دوبلي” قاد به بارادو. لفوز رائع أمام الضيف شباب قسنطينة، ليواصل بذلك، تربعه على عرش هدافي البطولة، برصيد 15 هدفا بعد مرور 20 جولة.

وقال دزيري، معلقا عن أحقية بولبينة. في التواجد ضمن المنتخب الوطني: “هناك مدرب وطني يقوم بمتابعة اللاعبين الجزائريين. وإن لم تخن الثقة هداف الموسم الماضي، سجل 14 هدفا أما بولبينة، وصل الآن إلى 15 هدفا”.

وواصل: “الناخب الوطني وضع اسمه في القائمة الموسعة. ولا ندري إن كان سيكون في القائمة النهائية (قبل أن يقاطعه الصحفيون ليؤكدوا بأن القائمة تم الكشف عنها ولم تضم اسم بولبينة)”.

ليستدرك دزيري في الندوة الصحفية التي عقدها بعد لقاء أمس أمام شباب قسنطينة: “هو أفضل هداف في البطولة. ونتمنى أن يكون في المنتخب، والمدرب (يقصد بيتكوفيتش) يملك رأي آخر.”

وفي الأخير، أبرز مدرب أتليتيك بارادو، بأن بولبينة، الذي يقدم مستويات راقية هذا الموسم لا يحتاج سوى التشجيع لمواصلة التألق وتحقيق حلمه. وختم: “علينا سوى تشجيعه، من أجل العمل أكثر للتواجد مستقبلا في المنتخب الوطني”.