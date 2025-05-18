دزيري: “بولبينة لم ينل ما يستحقه محليا”

تحدث مدرب نادي بارادو، دزيري بلال، عن نجم فريقه، وهداف البطولة لهذا الموسم، عادل بولبينة، أين اعتبر بأن هذا الأخير لم ينل ما يستحقه محليا.

وصرّح دزيري بخصوص بولبينة، عقب فوزهم أمام اتحاد العاصمة: “بولبينة، بالنسبة لي لم ينل ما يستحقه إعلاميا، بالنظر لما تابعته عبر الصحف، والحصص الرياضية التلفزيونية”.

كما أوضح: “بولبينة، تنقل إلى غامبيا، أين قدم مباراة في المستوى، وبعودته شارك في مباراة بسكرة. أين سجل هدفا، و أمام اتحاد العاصمة، سجل ثنائية، ما يعني أنه في وقت وجيز، سجل 5 أهداف”.

وتابع دزيري بلال: “أتمنى أن يتنقل عادل بولبينة نهاية الموسم الجاري، للاحتراف في أحد الأندية الأوروبية، وأتمنى له النجاح”.

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