دزيري: “بولبينة يقدم مستوى كبيراً ونعمل على متابعته ومنحه النصائح”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب نادي بارادو، دزيري بلال، على نجم فريقه عادل بولبينة، الذي يقدم مستوى كبير هذا الموسم مع فريقه في البطولة الوطنية.
وصرح دزيري، بخصوص بولبينة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بولبينة يتواجد مع أكابر بارادو منذ 3 سنوات،”.
كما أضاف: “بولبينة نجح في تسجيل 10 أهداف لحد الآن، من أصل 11 مباراة، رغم أنه لم يشارك ضد شبيبة الشاورة بسبب العقوبة”.
وتابع دزيري بلال: “بولبينة يملك مسنقبل كبير، ونحن نعمل على متابعته، ومنحه النصائح اللازمة لتحقيق مشوار كبير، ولم لا الاحتراف في اوروبا”.
رابط دائم : https://nhar.tv/AP5c0